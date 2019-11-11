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Tel Abyad'a insani yardım devam ediyor

Suriye'nin sınır ilçesi olan Tel Abyad kırsalında yaşayanlara yönelik insani yardımlar devam ediyor.

11.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:30Tel Abyad'a insani yardım devam ediyor
'nin sınır ilçesi olan Tel Abyad kırsalında yaşayanlara yönelik insani yardımlar devam ediyor.
'daki sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan ihtiyaç malzemeleri, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesi Tel Abyad'ın kırsalındaki sivillere ulaştırıldı. Yardımlar, AFAD ve sivil toplum gönüllüleri tarafından köylere ulaştırıldı. Gıda ve giyecek yardımlarının yanı sıra bölgedeki çocuklara ise balon, oyuncak ve bisküvi dağıtıldı. Suriyeliler, yapılan yardımlardan dolayı Türk halkına ve Türk devletine teşekkür etti.
Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, "Gönderilen insani yardım malzemelerini Tel Abyad'da mazlum mağdur duruma düşmüş sivil halka ulaştırdık. Buradaki insanlar çoluk çocuk, yaşlı,hasta ve sakat olan insanlar gerçekten mağdur insanlar. Bu insanlara rahmet elimizi, şefkat elimizi uzatmamız gerekiyor. Bu insanlar bizden yardım bekliyor. Burada güvenlik güçlerimiz çok güzel bir şekilde güvenliği sağlamış, bizler bu bölgelerde insani yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz ve bu çalışmalarımız devam edecek inşallah" diye konuştu.
(Mehmet DİKEÇ/İHA)

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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