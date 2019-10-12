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Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı.

12.10.2019 16:15Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, sivilleri aydınlatmak amacıyla Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı. Broşürde "Terör örgütlerinin kaldığı yerlerde kalmayınız. Terör örgütü PKK/PYD'nin yanında savaşmayın. Barışı sağlamak için buradayız. Yıllarca terör örgütleri yüzünden çok kötü olaylar yaşadık, bizim hedefimiz onlar. Size zarar vermeyeceğiz. Dertlerin, hüzünlerin bitmesi ve bölgeyi terörden temizlemek için çabalıyoruz" ifadeleri yer aldı.
(EK-BA-D)

Telabyad, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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