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Tel Abyad'da bomba yüklü araç kontrollü şekilde tahrip edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın kontrollü bir şekilde tahrip edilmesinin görüntülerini paylaştı.

27.10.2019 16:30
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın kontrollü bir şekilde tahrip edilmesinin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde bomba yüklü aracın tahrip edilmesi yer aldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Tel Abyad'da bomba yüklü araç kontrollü şekilde tahrip edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA


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