Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.

PAZAR YERİNDE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI

Suriye'nin Tel Abyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI İLE TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.