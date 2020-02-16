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Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

16.02.2020 20:43 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:11

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.

PAZAR YERİNDE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI

Suriye'nin Tel Abyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI İLE TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

Telabyad, Suriye, Dünya


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