Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 14 ölü, 26 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Olay yerindeki yaralılar ise Tel Abyad ve Akçakale'deki hastanelere getirilmeye devam ediyor.

EKMEK SIRASINDAKİ SİVİLLER HEDEF ALINDI

Öte yandan saldırının Tel Abyad ilçe merkezinde ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen sivillere yönelik yapıldığı belirlendi. Fırından ekmek almak için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin sıra beklediği ve bu sırada bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirildiği öğrenildi.

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),