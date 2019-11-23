Haberler » Güncel » Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı - Haber

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG, Güvenli Bölge sınırları içerisinde yer alan Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'da gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

23.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:32

Şanlıurfa'nın ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

PKK/PYD SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

YARALILAR AKÇAKALE'YE GETİRİLDİ

Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı

Akçakale, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:24 Erzurum valinin 'diş' anısı diş hekimi öğrencilerini güldürdü
14:24 TAKSİM'DE ÖĞRETMENLERDEN 'ŞİDDETE DUR DE' EYLEMİ
14:24 Denizli'de saldırgan köpeğin sahibine "basit yaralama" suçlaması
14:19 Okulların güvenliği özel güvenlikçilere emanet
14:19 Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:24:55