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Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.

23.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:23 Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, PKK/PYD'li teröristlerce bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Saldırı sonrası görüntü

-Kaçışan insanlar

 



Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

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