Haberler » Güncel » Tel abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı - Haber

Tel abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralıHadi KURT, (DHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKKPYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.

23.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:29
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı
Hadi KURT, (DHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKKPYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, PKKPYD'li teröristlerce bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.
Tel abyad'da bomba yüklü araçla saldırı 1 ölü, 3 yaralı

Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44   Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi - Eski CHP Milletvekili ve inşaatın müteahhidi Sinan Aygün -... - Haber
18:44   Nijerya'da tanker ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 19 ölü - Haber
18:42   5 kişiyi öldüren tutuklu sanık: Yaz aylarında içime cin girmiş gibi oluyordum - Haber
18:42   Yolda yürüyen kişinin üzerine sunta düşme anı güvenlik kamerasında - Haber
18:42   Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:53:09