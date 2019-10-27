Haberler » Güncel » Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi

Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da, YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç kontrollü şekilde imha edildi.

27.10.2019 17:03

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da, YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın, METİ timleri tarafından kontrollü şekilde tahrip edildiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından aracın tahrip edildiği görüntülere de yer verildi.

Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi

Telabyad, PKK, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:40 Eğitim-Bir-Sen 12. Bölge Toplantısı
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen...
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm...
19:34 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
19:32 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Müge Anlı'ya tepki: Tüm Zazalardan özür dilemeli
19:32 Kırklareli'nde devrilen motosikletin sürücüsü öldü
19:30 ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Doğa Sigorta: 83 - Fenerbahçe Beko: 64
27.10.2019 19:45:07