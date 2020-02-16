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Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.

16.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:34Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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