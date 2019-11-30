Haberler » Güncel » Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı: 7 yaralı - Haber

Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı: 7 yaralı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

30.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:50Tel Abyad'da, bombalı araçlı saldırı: 7 yaralı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan 'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 7 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerince, Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Tel Abyad'a 8 kilometre mesafedeki Ayn Arus beldesinde öğleden sonra teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sanayi bölgesinde yapılan saldırıda bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile çok sayıda iş yerinde hasar oluştu. Patlama sırasında şarapnellerin isabet etmesiyle 7 sivil de yaralandı. Araçlarla sınır hattına daha sonra da Akçakale Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, TSK ve SMO güçleri, bölgede önlemlerini artırıp saldırıyı düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
18:45 Galatasaray Trabzon'da
18:44 Şili'de hükumet karşıtı protestolar sebebiyle futbol liglerine ara verildi
18:40 Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu
18:40 Sivasspor'dan zirve pozu
18:40 Rıza Çalımbay: "Disiplin içindeyiz"
18:03 Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
17:57 Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
17:36 Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
17:34 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
30.11.2019 18:47:11