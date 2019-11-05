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Tel abyad'da bombalı saldırı-1

Tel Abyad'da bombalı saldırıBarış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı, ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişi Suriye Milli Ordusu...

05.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:28
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı, ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince yakalandı.
Tel Abyad'da nüfusun daha az olduğu dış mahallelerinden birinde öğle saatlerinde PKKYPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı patlama sonrası çevrede araştırma yapan SMO askerleri bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.
Tel abyad'da bombalı saldırı-1

Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA


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