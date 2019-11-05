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Tel Abyad'da bombalı saldırı (2)

MSB: TERÖRİST YAKALANDIMilli Savunma Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ya bombalı araçla saldırı düzenlediğini ve saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığını açıkladı.

05.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:55Tel Abyad'da bombalı saldırı (2)

MSB: TERÖRİST YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ya bombalı araçla saldırı düzenlediğini ve saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."



Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

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