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Tel Abyad'da buğday hasadı başladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 ekim tarihinde PKK/YPG terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale döndü.

28.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:13Tel Abyad'da buğday hasadı başladı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 ekim tarihinde PKK/YPG terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale döndü. Kasabanın çevresinde bulunan Tel El Khador köyünde siviller ekim ve hasat çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ın yakınında bulunan Tel El Khador köyünde günlük hayat normale döndü. Bölgedeki verimli tarım arazilerinde aileler buğday gibi tarım ürünlerini hasat ederek azimle çalışıyor.

Tel El Khador köyünde yaşayan bir çiftçi, "Suriye Milli Ordusu geldiğinden beri iyi durumda yaşamaya başlıyoruz. Evlerimize arazilerimize döndük, ekim ve hasat çalışmalarımız ve çiftçilik işlerimiz başladık. Allah izniyle hep güvende oluruz" dedi. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

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