Tel Abyad'da çocuklar için sinema gösterimi

Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde çocuklara yönelik sinema gösterimi gerçekleştirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da yaşayan çocuklara geçirdikleri zor günlerin etkilerini unutturmak için @TCKulturTurizm Bakanlığımızın katkılarıyla sinema gösterimi gerçekleştirildi. Suriyeli çocuklar, 'Sinemayı ilk defa görüyoruz. Sizleri çok seviyoruz' diyerek ülkemize teşekkürlerini iletti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA