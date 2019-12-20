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Tel Abyad'da çocuklar için sinema gösterimi

Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde çocuklara yönelik sinema gösterimi gerçekleştirdi.

20.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:12 Tel Abyad'da çocuklar için sinema gösterimi
Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde çocuklara yönelik sinema gösterimi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da yaşayan çocuklara geçirdikleri zor günlerin etkilerini unutturmak için @TCKulturTurizm Bakanlığımızın katkılarıyla sinema gösterimi gerçekleştirildi. Suriyeli çocuklar, 'Sinemayı ilk defa görüyoruz. Sizleri çok seviyoruz' diyerek ülkemize teşekkürlerini iletti" denildi. - ANKARA

Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA

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