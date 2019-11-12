Haberler » Güncel » - Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi- Suriyeli çocuklar bölgeye gelen Türk yetkililerden... - Haber

- Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi- Suriyeli çocuklar bölgeye gelen Türk yetkililerden...

- Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi Suriyeli çocuklar bölgeye gelen Türk yetkililerden Erdoğan posteri almak için yarıştıTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamının sağlandığı Suriye'nin Tel Abyad kentinde çocuklar, bölgeye gelen Türk askerine ve STK temsilcilerine...

12.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:01
- Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi
Suriyeli çocuklar bölgeye gelen Türk yetkililerden Erdoğan posteri almak için yarıştı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamının sağlandığı Suriye'nin Tel Abyad kentinde çocuklar, bölgeye gelen Türk askerine ve STK temsilcilerine yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinden almak için birbirleriyle yarışıyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'a Türk sivil toplum örgütleri tarafından yardımlar sürüyor. Tel Abyad'ın merkezinin yanı sıra kırsalına da TSK, AFAD, Kızılay ve çeşitli STK'lar tarafından yardım paketleri ulaştırılıyor. Bölgedeki askeri yetkililer ve Türk temsilciler, çocukların yoğun ilgisini görüyor. Çocuklar, Türk yetkililerden Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini talep ediyor. Yetkililer de yanlarında götürdükleri Türk bayrağı ve posterleri Suriyelilere dağıtıyor. Erdoğan posterlerini ve bayrakları gören çocuklar adete birbirleriyle yarışıyor. Bayrakları sallayan çocuklar, "Türkiye ve Erdoğan" tezahüratı yaparak sınır ötesine mesaj gönderiyor.
- Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi- Suriyeli çocuklar bölgeye gelen Türk yetkililerden...

Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:02 VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI (2) (aktüel...
13:02 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI
12:57 Aladağ Kasımlı Barajı'nda sona gelindi
12:57 Buca'da uyuşturucu ile mücadelede örnek karar: Komisyon kuruldu
13:02 Vali yerlikaya'dan ölen eski ingiliz subayı ile ilgili açıklama
12:33 Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:04:08