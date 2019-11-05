Haberler » Güncel » Tel Abyad'da düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaralandı

Tel Abyad'da düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaralandı

TEL Terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 sivil yaralandı.

05.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:34Tel Abyad'da düzenlenen terör saldırısında 2 sivil yaralandı
TEL Terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 sivil yaralandı.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör saldırısında 2 sivil yaralandı.
Yaralılar tedavi altına alınırken, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Tel Abyad ilçe merkezinde 2 Kasım'da pazar yerine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, en az 20 sivil yaralanmıştı.
Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Telabyad, YPG, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:02 Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı
20:00 Kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
20:00 Muş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
20:00 Trump'ın Evanjelik kişisel papazına Beyaz Saray'da görev
19:58 Ulusal İstihdam Beceri ve Eğitim Sempozyumu - Bakan Yardımcısı Koca
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 20:03:47