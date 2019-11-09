Haberler » 3. Sayfa » Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi - Haber

Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bulunan Ermeni kilisesinin temizlenerek camları yenilendiğini açıkladı.

09.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:02Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bulunan Ermeni kilisesinin temizlenerek camları yenilendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, konu ile alakalı resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak, "Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülürken, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi de yeniden elden geçiriliyor. Temizliği yapılan kilisede daha önceden kırılmış olan camlar da değiştirilerek yenilendi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:02 Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı
12:57 Babasının tabancısıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu
12:54 Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi
12:53 (Düzeltme) Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
12:53 İzmir'de elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 13:08:17