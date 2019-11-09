Tel Abyad'da Ermeni kilisesi temizlenerek camları yenilendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da bulunan Ermeni kilisesinin temizlenerek camları yenilendiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı, konu ile alakalı resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak, "Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülürken, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi de yeniden elden geçiriliyor. Temizliği yapılan kilisede daha önceden kırılmış olan camlar da değiştirilerek yenilendi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA