'Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evde mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandolar tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

DÜZENLENEN OPERASYONLARDA PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLAN 5 KİŞİ SAĞ OLARAK YAKALANDI.

Bakanlık, yapılan aramalarda evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet kamuflajlı termal şemsiye, 1 adet Vizör marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan dönüştürme tabanca, 1 adet havalı tabanca, 176 adet 7,62 mm mühimmat, 1 adet kemer şeklinde pala, 20 adet 7,65 mm tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 67 adet CD, 1 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 871.700 Suriye Lirası ve örgütsel doküman ele geçirildiğini belirtti.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA