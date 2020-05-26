Tel Abyad'da güvenlik güçlerinin görev yaptığı binalarda Türk bayrakları

Tel Abyad'da güvenlik güçlerinin görev yaptığı binalarda Türk bayraklarıŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde polis ve askerlerin hizmet verdiği binalara Türk bayrakları asıldı.

26.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:15
Tel Abyad'da güvenlik güçlerinin görev yaptığı binalarda Türk bayrakları
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde polis ve askerlerin hizmet verdiği binalara Türk bayrakları asıldı.
Akçakale'nin karşısında bulunan PKK/YPG işgalindeki Suriye'nin Tel Abyad kenti, geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlendi. Terör örgütlerinden arındırılmasının ardından hayatın normalleşmeye başladığı Tel Abyad'a birçok Suriyeli de geri döndü. Hayatın eski günlere döndüğü kentte, güvenliğin ise Türkiye tarafından eğitilen ve danışmanlık hizmeti verilen yerel polis ve askerler tarafından sağlanmasına başlandı. Ramazan Bayramı nedeniyle önlemlerin en üst düzeye çıkarıldığı Tel Abyad'da bugün yerel asker ve polislerin hizmet verdiği iki binanın çatısındaki gönderlere Türk bayrağı çekildi. Tel Abyad'da asılan Türk bayrakları, sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.
Bayram nedeniyle teyakkuz halinde olan güvenlik güçleri ise terör saldırılarına veya provokasyona karşı Tel Ayad'da önlemlerini üst düzeyde tutuyor. Tel Abyad’da güvenlik güçlerinin görev yaptığı binalarda Türk bayrakları

Kaynak: DHA

Etiketler: Akçakale, Telabyad, Güncel, Haber

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