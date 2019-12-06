Tel Abyad'da güvenlik önlemleri kapsamında kontrol noktaları koydu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale dönmesinin ardından ilçede güvenliğin korunması amacıyla kontrol noktaları kuruldu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da bölge halkının güvenliğini sağlama çalışmaları sürüyor. Kentte günlük hayatın normale dönmesinin ardından çalışmalarını yürüten TSK ve SMO, ilçenin farklı noktalarına kontrol noktaları kurdu. İlçede gerçekleştirilen 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan son saldırıların ardından tedbirin arttırıldığı ilçe genelinde kurulan kontrol noktalarında şüpheli araçlarda arama yapılıyor. İlçenin girişinde bulunan kontrol noktalarında görev alan askerler, hem araçlarda arama yapıyor hem de araçta bulunan kişileri sorguluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA