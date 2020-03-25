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Tel Abyad'da inşaat halindeki evde patlayıcı malzemeleri bulundu

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde inşaat halindeki bir evde, patlayıcı olduğu değerlendirilen 760 kilo 550 gram madde, mühimmat ile patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler bulundu.

25.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:40
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye 'nin Tel Abyad ilçesinde inşaat halindeki bir evde, patlayıcı olduğu değerlendirilen 760 kilo 550 gram madde, mühimmat ile patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler bulundu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Tel Abyad ilçe merkezindeki inşaat halindeki bir evde arama yapıldı.
Aramada, patlayıcı olarak kullanıldığı değerlendirilen 760 kilo 550 gram madde, 1 kilogram amonyum nitrat ile uzaktan kumanda alıcısı, 2 zaman ayarlı devre, 10 basma tip tuzaklı anahtar sistemi, 2 kapsül, 2 el yapımı elektrikli kapsül yapmak için kullanılan kibrit başı eczası, 15 santimetre saniyeli fitil, 1 metre infilaklı fitil, 9 pil, 2 askeri mühimmattan çevrilme el yapımı bomba, 1 el bombası gövdesi ve basma buton kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba, 2 roketatar motoru ve 1 roketatar sevk fişeği, 9 roketatar mühimmatına ait tapa grubu, 2 top mühimmatı, 1 el bombası fünye grubu, parça tesiri için çok sayıda bilye ve rulman parçaları ve 15 bomba yapımında kullanılmaya hazır büyük metal dış kap ele geçirildi.
Evin zemin katında da 5 metre derinliğinde tünel tespit edildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tel Abyad’da inşaat halindeki evde patlayıcı malzemeleri bulundu

Kaynak: AA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

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Tel Abyad'da inşaat halindeki evde patlayıcı malzemeleri bulundu

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