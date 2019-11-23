Haberler » Güncel » Tel abyad'da patlama - Haber

Tel abyad'da patlama

Tel Abyad'da patlama (2)Tel Abyad'daki patlamada ilk belirlemelere göre 4 ölü 26 yaralı varŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı.

23.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:25
Tel Abyad'da patlama (2)
Tel Abyad'daki patlamada ilk belirlemelere göre 4 ölü 26 yaralı var
Şanlıurfa'nın ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü PKKPYD tarafından düzenlenen saldırının ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKKPYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ŞANLIURFA, (DHA)
Tel abyad'da patlama

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA
Haber Videosu : Tel abyad'da patlama


Son Dakika Güncel Haberleri
14:15 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Türkiye'ye güvenenler kazandılar"
14:15 Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
14:14 Afşin'de hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı
14:13 DHA YURT BÜLTENİ-9
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
14:10 Sason'da şehit öğretmenler mezarı başında anıldı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:16:27