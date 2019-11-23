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Tel Abyad'da patlama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı.

23.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:32Tel Abyad'da patlama
Şanlıurfa'nın ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen dumanlar

-Patlama sonrası görüntü

-Alevler içerisindeki araç

-Bölgedeki insanlar


- Suriye

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

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