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Tel abyad'da patlama

Tel Abyad'da patlamaTÜRK Silahlalı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlama meydana geldi.

16.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:31
Tel Abyad'da patlama
TÜRK Silahlalı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'ın Suluk beldesinde akşam saatlerinde nüfusun yoğun olduğu alanda henüz belirlemeyen nedenle patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın nedeni araştırılıyor.
Tel abyad'da patlama

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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: Tel abyad'da patlama


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