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Tel abyad'da patlama -2

Tel Abyad'da patlama -2Hadi KURT, ŞANLIURFAAKÇAKALE, (DHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKKYPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

23.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:51
Tel Abyad'da patlama -2
Hadi KURT, ŞANLIURFAAKÇAKALE, (DHA)- Şanlıurfa'nın ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKKYPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.
Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçesinde sanayi bölgesinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKKYPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda, patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.
Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
MSB PKKYPG'NİN DEAŞ'TAN FARKI YOK
Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, DEAŞ'tan farkı olmayan PKKYPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı denildi.
Tel abyad'da patlama -2

Akçakale, Telabyad, DHA, Güncel

Kaynak: DHA
Haber Videosu : Tel abyad'da patlama -2


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