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- Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralı

- Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralıTEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

23.10.2019 16:46
- Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralı
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
- Tel Abyad'da patlama: 3 ölü, 10 yaralı

Güncel

Kaynak: İHA

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