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Tel Abyad'da, patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNE UĞURLANDIBarış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Rahmi...

31.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:35 Tel Abyad'da, patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın (27) cenazesi, GAP Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, şehidin yakınları, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kara'nın öz geçmişinin okunmasının ardından, il müftüsü tarafından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak askeri kargo uçağına konuldu ve memleketi Erzurum'a gönderildi.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,



Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

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