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- Tel Abyad'da patlatılmak için hazırlanan bombalı araç imha edildi

- Tel Abyad'da patlatılmak için hazırlanan bombalı araç imha edildiTEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı aracın ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.

14.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:53
- Tel Abyad'da patlatılmak için hazırlanan bombalı araç imha edildi
TEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı aracın ele geçirilerek imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi" notuyla paylaşılan görüntüde, aracın kazılan çukur içerisinde imha edilme görüntüleri görülüyor.
- Tel Abyad'da patlatılmak için hazırlanan bombalı araç imha edildi

Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA


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