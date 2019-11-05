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Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad şehir merkezinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

05.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:12Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad şehir merkezinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef alarak Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığı kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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