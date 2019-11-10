Haberler » Güncel » Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti - Haber

Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişiden fazlasının yaralandığını bildirdi.

10.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:44Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişiden fazlasının yaralandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin yine masum sivilleri katlettiği belirtildi.
Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişiden fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:27 "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda usta edebiyatçıların arşivleri ele alındı
18:25 Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu: 14 ölü
18:24 Kaybolan muhtar aranıyor
18:22 Fuat Oktay: Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracağız
18:17 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ata'nın huzurunda
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
16:53 Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:27:58