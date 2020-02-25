Haberler » 3. Sayfa » Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi - Haberler

Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini ve Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki bin 373 tünelin kullanılamaz hale...

25.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:56Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini ve Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki bin 373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Paylaşımda, arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Telabyad, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 14:52:23