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Tel Abyad'da terör örgütü yeni mevzi kazmaya devam ediyor

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasında silahlı teröristlerin mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler hazırladıkları görüldü.

09.08.2019 13:18 Tel Abyad'da terör örgütü yeni mevzi kazmaya devam ediyor
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasında silahlı teröristlerin mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler hazırladıkları görüldü.
Akçakale ilçesinin karşısında yer alan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyad kasabasında teröristlerin yeni mevzi kazarak mevcut mevzileri güçlendirdikleri görüldü. Geçtiğimiz günlerde indirilen terör örgütü YPG simgeleyen bez parçalarının yeniden direklere asıldığı görülen kasabada teröristler hendekler kazarak, tünel ve sığınaklar oluşturmaya başladı. Türk askeri ise olası harekat için teyakkuzda beklerken, Akçakale'deki üs bölgeleri ile hudut karakollarına ise çevre il ve ilçelerden araç ve personel takviyesi yapılmaya devam ediyor. Askerler sınır hattında olası saldırı ve taciz atışlarına karşı da sürekli olarak gözetleme faaliyeti yürütüyor.
Teröristlerin, yaşanan hareketliliğin ardından sivillerin üzerinde baskı oluşturarak, kasabadan ayrılmalarını engellemeye çalıştığı iddia edildi.

- Akçakale

Akçakale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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