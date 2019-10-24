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Tel Abyad'da terör örgütü YPG yine bombalı saldırı düzenledi: 4 yaralı

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat sonrası terör örgütü YPG saldırılarına devam ediyor. Dün Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı gerçekleştiren teröristler bugün de sivilleri hedef aldı. Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

24.10.2019 11:37

Türkiye, Rusya ile 10 maddelik mutabakata imza atarak terör örgütü YPG'ye 150 saatte geri çekilmesi için süre verildi. Süre başlarken terör örgütü YPG saldırılarını sürdürüyor. Dün Tel Abyad'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün de bir saldırı düzenleye teröristler sivilleri hedef aldı. Bombalı araçla yapılan saldırıda 4 kişi yaralandı.

YPG, SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde şehir merkezi yakınlarında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama, işlek bir cadde üzerinde yeni açılan bir fırının yakınlarında meydana geldi. Fırında maddi hasar tespit edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

DÜN DE SALDIRDILAR

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Bombalı araçla yapılan saldırı sonrası bölge böyle görüntülendi;

Teröristlere verilen 150 saatlik süreç başlarken Tel AbyadTeröristlere verilen 150 saatlik süreç başlarken Tel Abyad'da patlama oldu: 3 ölü, 10 yaralı

Tel Abyad'da terör örgütü YPG yine bombalı saldırı düzenledi: 4 yaralı

Telabyad, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

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