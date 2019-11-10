Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

MAYIN EĞİTİM VE DEPOLAMA TESİSİ BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, "Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ