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Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

08.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:36 Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetlerince arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha ediliyor. Buna göre, Tel Abyad'da son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik, 221 adet 106 milimetrelik ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatları olmak üzere toplam 285 mühimmat bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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