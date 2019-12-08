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Tel Abyad'da trafo merkezleri ve elektrik hatları faal hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde trafo merkezleri ve elektrik hatları faal hale getirildi.

08.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:41
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan 'nin Tel Abyad kentinde trafo merkezleri ve elektrik hatları faal hale getirildi. Tel Abyad'ın bazı mahallelerine elektrikler Mebruke bölgelerindeki santralden verildi.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Terör örgütünün zarar verdiği Tel Abyad ve Mebruke bölgelerindeki trafo merkezleri ve elektrik hatları, yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde faal hale getirildi. Bugün Tel Abyad'ın bazı mahallelerine elektrikler Mebruke bölgelerindeki santralden verildi.
(İHA)
Tel Abyad'da trafo merkezleri ve elektrik hatları faal hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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