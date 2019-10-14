Haberler » Güncel » Tel abyad'da yaşam normale dönüyor

Tel abyad'da yaşam normale dönüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, dün PKK/PYD- YPG'den arındırılan Tel Abyad'da yaşam normale dönmeye başladı.

14.10.2019 19:24Tel abyad'da yaşam normale dönüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, dün PKK/PYD- YPG'den arındırılan Tel Abyad'da yaşam normale dönmeye başladı. Bölge halkı sokaklarda rahat şekilde dolaşmaya başlarken, sivillere ait yerleşim yerlerinin zarar görmediği belirlendi.

Fırat'ın doğusunu PKK/PYD- YPG'den arındırılması için TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci günü olan dün, Tel Abyad kontrol altına alındı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Tel Abyad'da hayatın normale dönmeye başladığı görüldü. Bölge halkının aileleriyle sokakta rahatça dolaştığı, çocukların bisikletlerine binip, oyunlar oynadığı görüldü. Ayrıca, terör örgütünün bulunduğu yerler dışındaki halkın yerleşim yerlerinin zarar görmediği de belirlendi.

Öte yandan, PKK/PYD- YPG'nin bölgede, meskun mahal çatışmasına hazırlık yaptığı, karargah olarak kullandığı binaların önüne kum torbalarıyla siper oluşturulduğu görüldü.

ABD'nin üs olarak kullandığı Tel Abyad'da, uydu haberleşmesi için verici de bulunması dikkat çekti.



Telabyad, TSK, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:58 "Bugün başarılıysak yerli ve milli üretim sayesinde"
19:58 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tepkilere yanıt verdi
19:56 Bakan Gül: "(Barış Pınarı Harekatı) PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur" -...
19:55 Fuhuş operasyonu
19:54 Twitter'dan büyük skandal
19:54 Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası
19:52 Akdeniz'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
14.10.2019 20:00:42