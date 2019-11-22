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- Tel Abyad'da yol çalışmaları devam ediyor

- Tel Abyad'da yol çalışmaları devam ediyorTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından yapılan yol çalışmaları devam ediyor.

22.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:03
- Tel Abyad'da yol çalışmaları devam ediyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da Milli Ordusu askerleri tarafından yapılan yol çalışmaları devam ediyor. İlçedeki yolların yüzde 80'i kullanıma hazır hale getirildi.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütünün tahrip ettiği ilçede alt yapı yenileme faaliyetlerine devam ediyor. İlçenin kullanılamaz hale gelen yollarında yapılan yenileme çalışmaları ile ilçe genelinde bulunan yolların yüzde 80'i kullanıma hazır hale getirildi. Tel Abyad'ın çevresinde bulunan yollar da gerekli bakım ve onarım çalışmalarından geçirilecek. Yollarda yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile Tel Abyad'da yaşayan 20 bin sivil güvenli bir şekilde bu yolları kullanabilecek.
SMO askerleri sivillerin günlük hayatlarına dönebilmeleri için TSK işbirliğiyle bütün yolların onarıldığını ifade ederek, "Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
- Tel Abyad'da yol çalışmaları devam ediyor

Telabyad, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


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