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Tel abyad'da yol yapım çalışmaları

Tel Abyad'da yol yapım çalışmalarıSuriye, (DHA)-Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, yol problemine çözüm gedirildiğini duyurdu.

16.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:46
Tel Abyad'da yol yapım çalışmaları
, (DHA)-Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, yol problemine çözüm gedirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; 'Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı' diye teşekkür etti ifadelerine yer verdi.
Tel abyad'da yol yapım çalışmaları

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Suriye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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