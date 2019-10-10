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Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna başlattığı operasyonda başarılı bir şekilde ilerliyor. TSK'nın bölgeyi havadan ve karadan ablukaya almasıyla birlikte, Tel Abyad'daki teröristler korkudan silahlarını bırakıp arkasına bile bakmadan kaçtı.

10.10.2019 14:22

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede korkuya kapılan teröristler TSK ilerledikçe kaçmaya başladı.

YPG ÇARESİZ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor. Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYON BAŞARILI DEVAM EDİYOR

Hem karadan hem havadan süren Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği bildirilerek ''Belirlenen hedefler ele geçirildi" ifadesi yer aldı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), harekata destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı.

İşte YPG'li teröristlerin silahlarını bıraktığı anlar;

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Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, PKK, Politika, Güncel

Kaynak: AA

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