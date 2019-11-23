Haberler » 3. Sayfa » Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi - Haber

Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi

Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildiŞANLIURFA - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada yaralanan 26 kişi Akçakale'de tedavi altına alındı.

23.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:03
Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi 'ye getirildi
ŞANLIURFA - Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada yaralanan 26 kişi 'de tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Şanlıurfa iline bağlı Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç inflak etti. Düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, sınırın Türkiye tarafından 30'u aşkın ambulans bölgeye gönderildi.
Türk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçen ambulanslar, 26 yaralıyı Türkiye'deki hastanelere getirdi. Akçakale ve Şanlıurfa'daki devlet hastanelerine getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.
Tel Abyad'daki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 26 kişi Türkiye'ye getirildi

Akçakale, Telabyad, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:57 'O' köpeğin sahibine 7 bin 802 lira para cezası kesildi
13:57 Safranbolu'da baca yangını korkuttu
13:53 Cizre'deki narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
13:49 Jandarma ekipleri operasyonla paha biçilemeyen saf altın Hz. İsa heykeli ele geçirdi
13:48 Jandarmadan iş yerlerine baskın
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:53 Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
23.11.2019 14:04:45