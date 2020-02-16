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Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı.

16.02.2020 23:33 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristin sağ yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI İLE TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

TSK'nın düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad daha önce de defalarca PKK/YPG tarafından hedef alınmıştı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, PKK, Güncel


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