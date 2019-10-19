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Tel Abyad'daki çocuklardan SMO'ya destek

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağını açarak SMO'ya destek sloganları attı.

19.10.2019 17:41Tel Abyad'daki çocuklardan SMO'ya destek
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağını açarak SMO'ya destek sloganları attı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad'daki çocuklar Suriye Milli Ordusu'na destek verdi. Suriye Milli Ordusu bayrağını açan çocuklar, tekbir getirerek "SMO birlikleri yaşasın" şeklinde slogan attı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO birlikleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında 6 gün önce Tel Abyad'ı kontrol altına almıştı. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA

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