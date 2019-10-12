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Tel abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad çevresindeki köyler de tek tek terörislerden temizleniyor.

12.10.2019 13:59Tel abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad çevresindeki köyler de tek tek terörislerden temizleniyor. Türkiye ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Tel Abyad'ın doğusundaki Yabise köyünde görüntülendi. Köyün kontrolünü sağlayan SMO güçleri, diğer noktaları ele geçirmek için güneye bölgelere doğru ilerliyor.

Görüntü Dökümü

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-PKK/YPG'ye ait imha edilmiş uçaksavar yüklü kamyonetin görüntüsü

-SMO askerlerinin uçaksavarı incelemesi

-Askerlerin köyün içerisindeki zırhlı araçla yaya olarak ilerlemeleri

-Askerlerin köyün içerisindeki görüntüleri



Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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