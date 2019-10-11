Haberler » Güncel » Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

11.10.2019 18:08
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.
Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.
Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.
Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Çanakkale Gezici Müze Tırı, Eğirdir'de tarihi yolculuğa çıkarıyor
18:25 Çalımbay'dan Galatasaray'a gözdağı
18:25 "121 kişi gözaltına alındı"
18:25 Otomobil, minibüs ve tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
18:20 Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
18:24 Çankırı'da, fetö'nün çatı davasında 32 sanığa hapis cezası
18:18 Adana'da 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı
11.10.2019 18:30:25