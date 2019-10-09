Tel Abyad'daki terör hedefleri roketatar ve obüslerle vuruluyor

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı, saat 16.00'da Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Risk oluşturan unsurların temizlenmesinin ardından asker karadan giriş yapacak.

AKŞAM SAATLERİNDE TERÖR HEDEFLERİ VURULMAYA DEVAM EDİYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı. Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan operasyon başlatan Türk ordusu sınırın saat 18.00 itibarıyla 25, 19:30 itibarıyla da 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.