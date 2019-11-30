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Tel Abyad'daki terör saldırısı

Milli Savunma Bakanlığınca, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği belirtildi.

30.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:46Tel Abyad'daki terör saldırısı
Milli Savunma Bakanlığınca, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği belirtildi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, bugün PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Girişimin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği vurgulandı.
Öte yandan teröristlerce köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Telabyad, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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