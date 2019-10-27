Haberler » genel » Tel Abyad'dan Türkiye'ye selam

Tel Abyad'dan Türkiye'ye selam

- Tel Abyad'dan Türkiye'ye selamANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da hayatı normale döndürme faaliyetleri sırasında Tel Abyad'lı vatandaşların Türk halkına teşekkür ettiği görüntüleri paylaştı.

27.10.2019 16:54
- Tel Abyad'dan Türkiye'ye selam
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da hayatı normale döndürme faaliyetleri sırasında Tel Abyad'lı vatandaşların Türk halkına teşekkür ettiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden, "Tel Abyadlı kardeşlerimizden Türk halkına: Bizi PKK'lı teröristlerden kurtardıkları için Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk askerine çok teşekkür ederiz" açıklamasıyla paylaşılan video da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılayı'nın hazırladığı kolileri alan Tel Abyad'lı vatandaşlar Tel Abyad'ı kurtardıkları için Türk askerine teşekkür ederek,"Türk halkına ve özellikle Türk askerine çok teşekkür ederiz, Tel Abyad'ı kurtardıkları için Türk askerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Tel Abyad'dan Türkiye'ye selam

Telabyad, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
18:48 İstiklal Mücadelesi'nin şehit kadınları için deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı taşıdı
18:40 Tek yumurta ikizi olan kız kardeşler tek yumurta ikizi olan erkek kardeşler ile evlenip elti oldular
18:31 Kocaeli'de kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inebilecek
18:28 Gümüşhaneli öğrenciler, Harput'tan Mehmetçiğe selam gönderdi
18:13 Suriye'nin kuzeyindeki halka insani yardım
18:07 Beyin kanaması geçiren çift yardım bekliyor
17:54 Bakan Ersoy Adıyaman'ın tarihi mekanlarını inceledi
27.10.2019 19:46:02