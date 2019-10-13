- Tel Abyad ele geçirildi

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında çatışmaların 5 gününde Tel Abyad'ın şehir merkezinde kontrol ele geçirildi.Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG terör örgütüne yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik tarafından kuşatılan Tel Abyad şehir merkezi, öğlen saatlerinde yoğunlaşan çatışmaların ardından düşürüldü. Milli Suriye Ordusu ve Türk askeri, sabahın ilk ışıklarından itibaren itibaren top ve obüs atışları ile vurulan Tel Abyad şehir merkezine girdi.Tel Abyad'ın ele geçirilmesi sınırın her iki tarafında da sevinçle karşılandı.

Kaynak: İHA